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نقيب الفلاحين: مصر تستهلك 10 ملايين طن مبيدات حشرية سنويًا

الخميس 09/يناير/2020 - 08:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تستهلك كمية كبيرة من المبيدات الحشرية تصل لـ10 ملايين طن، وخطورة هذا الأمر تكمن في عدم القدرة على تصريف مبيدات المبيدات بالصورة الصحيحة، خلاف أن استخدام الفلاحين للمبيدات في الغالب خاطئ.

وتابع "أبو صدام"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن حبة الغلة تستخدم لتبخير الغلال منذ فترة طويلة، وتعد من أفضل المبيدات لتبخير الغلال، لأنها رخيصة السعر، خلاف أنها لا تترك أثر.

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن هناك 40 مواطنًا في عام 2019 انتحروا بحبة الغلة القاتلة، لذلك هناك ضرورة لتقنين هذا الحبة القاتلة من قبل وزارة الزراعة.

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