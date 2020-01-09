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مصطفى الفقي: تدخل تركيا في ليبيا مشكلة حقيقية ومعقدة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:56 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إنه حان الوقت لإعادة سوريا لجامعة الدول العربية، أو على الأقل فتح جسور التواصل مع دمشق.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن أزمة ليبيا هي أزمة في المنطقة، ولكنها تمس كل دول الجوار.

ولفت المحلل السياسي، إلى أنه رغم اختلاف المصالح لدور الجوار لليبيا إلا أن الجميع متفق على عدم التدخل العسكري التركي، مؤكدًا أنه لا بد من اجتماع لمصر والجزائر وتونس لبحث الأزمة الليبية، منوهًا بأن تدخل تركيا في ليبيا يمثل مشكلة حقيقية ومعقدة.
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