خالد عكاشة: مصر بدأت تشكل جبهة مضادة للتحركات التركية (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، ومدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بداية لحصار التدخل التركي في ليبيا.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة الأزمات.



وأكد الخبير الأمني، أن هذا اللقاء هام جدًا، ويدل على الماراثون السيساسي الذي بذلته مصر مع كافة الأطراف، لافتًا إلى أن مصر بدأت تشكل جبهة مضادة للتحركات التركية، منوهًا بأن تركيا تتعمد تحريك ملفي الغاز والأزمة الليبية في وقت واحد، بمخطط شيطاني.

