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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول ضد توتنهام

الخميس 09/يناير/2020 - 12:27 ص
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ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي
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يستأتف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه يوم الجمعة المقبل 10 يناير، بإفتتاح مواجهات الجولة 22 بين شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد.

وتُستكمل باقي المواجهات السبت المقبل 11 يناير، بديربي لندني بين كريستال بالاس وأرسنال، ومواجهة ثأرية بين ليستر سيتي وضيفه ساوثهامبتون، وإستضافة مانشستر يونايتدلضيفه المتعثر نوريتش سيتي.

كما يستضيف ولفرهامبتون واندررز فريق نيوكاسل يونايتد، ويحل برايتون ضيفاً على إيفرتون، ويستضيف تشيلسي فريق بيرنلي، فيما تختتم مواجهات السبت بقمة من العيار الثقيل، بين توتنهام وضيفه ليفربول بملعب توتنهام بلندن.

وفي مواجهة توتنهام وليفربول، يسعى كتيبة الريدز بقيادة يورجن لمواصلة الإنتصارات، وعبور عقبة جديدة تقرب الفريق أكثر من اللقب الغائب.

وتختتم مواجهات الجولة الأحد المقبل بلقائين، حيث يستضيف بورنموث نظيره واتفورد، فيما يحل أستون فيلا بقيادة تريزيجيه، ضيفاً على مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد توتنهام

1- ليفربول 58 نقطة من 20 مباراة
2- ليستر سيتي 45 نقطة
3- مانشستر سيتي 44 نقطة.
4- تشيلسي 36 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 31 نقطة.
6- توتنهام 30 نقطة.
7- ولفرهامبتون 30 نقطة.
8 شيفيلد يونايتد 29 نقطة.
9- كريستال بالاس 28 نقطة.
10 أرسنال 27 نقطة.
11- إيفرتون 25 نقطة
12- ساوثهامبتون 25 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
14- برايتون 24 نقطة
15- بيرنلي 24 نقطة.
16- وست هام يونايتد 22 نقطة من 20 مباراة
17- أستون فيلا 21 نقطة.
18- بورنموث 20 نقطة
19- واتفورد 19 نقطة.
20- نوريتش سيتي 14 نقطة.
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