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مصطفى الفقي: أمريكا أصبحت تتبع سياسة الاغتيالات

الخميس 09/يناير/2020 - 04:48 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن أمريكا لن تخوض حرربًا شاملة ضد إيران، لافتًا إلى أن أمريكا أصبحت تتبع سياسة الاغتيالات كما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن أوروبا دائمًا تعبر عن قلقها من الأحداث العالمية.

ولفت المحلل السياسي، إلى أن دمشق حزينة على مقتل قاسم سليماني، موضحًا أن مقتل سليماني صفعة أمريكية لإيران، وأن أمريكا ستبدأ في الحرص على مصالحها في المنطقة خوفًا من هجمات إرهابية لإيران.

وأشار إلى أن المواطن الأمريكي المتطرف يرى في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يحقق برنامجه الانتخابي، لافتًا إلى أن قتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قد يرفع شعبية ترامب في أمريكا.
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الكلمات المفتاحية

مصفى الفقي إيران أمريكا

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