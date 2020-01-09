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لاعب ريال مدريد يسخر من مدرب برشلونة

الخميس 09/يناير/2020 - 12:22 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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أكد داني كارفخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد ‏إن الهدف تم تحقيقه والآن حان الوقت لانتظار الخصم المقبل في المباراة النهائية، مشيراً إلى أن الفريق سيطر على المباراة ضد فالنسيا.

وكان قد حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب فريق فالنسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني.

وقال كارفخال في تصريحات صحفية : "اعتقد ان فريق فالنسيا لاحظ أننا كنا أفضل خلال اللقاء، واقد كانوا بعيدون عن التسجيل طوال المباراة".

وأضاف : "‏الفريق بأكمله لديه القدرة على التسجيل وقد اثبت الفريق ذلك، والفريق بأكمله يعمل والاحاسيس جيدة جدًا رغم ضربة الجزاء التي تحصل عليها فالنسيا في النهاية".

وأكمل : "‏الأن علينا ان نحاول الوصول ليوم الأحد بأفضل الاحاسيس الممكنة، وسيكون من الرائع الفوز بكأس سوبر اسبانيا كهدية لعيد ميلادي".

وتابع ‏كارفاخال عن انتقاد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لتنسيق كأس السوبر الاسباني : "إذا لا يعجبه ذلك إذًا فعليه تقديم شكوى".
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