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"بتمثل البراءة ومصطنعة".. سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم وزوجها بسب القتيل السوري

الخميس 09/يناير/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، نانسي عجرم، وزجها الدكتور فادي الهاشم، بسب قتل الشاب السوري، الذي اقتحم منزلها منذ الإيام الماضية.




ونشرت سارة نخلة، صورة ل نانسي عجرم، وزجها فادي الهاشم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


حيث علقت على الصورة قائلة: "عمري ما حبيتك دايمًا بقول إنها بتمثل البراءة ومصطنعة وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف وخليكي فاكرة اتكلم ايه عن تاريخك المشرف.. ١٦ رصاصة ليه بقا".



وأضافت "الولد اتقتل على أساس إنه في أوضة البنات إيه اللى جابه المطبخ بقا وهو غرقان في دمه فين كاميرات اوضة البنات فين كاميرات باقي الاوض الي جوزك بيقول انه ناسي الباسوورد جوزك القاتل اللي سمعته سابقاه.. بتشيلي كومنتس بتاعتنا ليه من على الإنستجرام لما أنتي صاحبة حق"




وتابعت "لما المذيعه سألتك ازاي في جروح فرجلك اصلا وانتي بتقولي كنتي في الاوضة ارتبكتي وقولتيلها انا حسيت بعد كل الموضوع خلص على اساس انها ليلة فرحك الولد شغال عندكم في البيت من ٩ سنين ازاي دخل البيت طيب و في اربعه رجال امن ازاي قوليلي لو مش هم صحابه و عارفينه وجوزك كان سايبه في الجنينة بيشتغل بقاله اربع ساعات اصلا المسدس الي كان ماسكه مسدس صوت كان بيطلب منكو حقه فلوسه يعني انتو واكلين حق الولد و عارفين انه سوري غلبان مش هايعرف يعمل حاجة هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي".



وأختتمت حديثها" كفايا افترا الله ينتقم منك انتي وجوزك و عموما هو ماطلعش براءة هو لسه على ذمة القضية و ممنوع من السفركل شوية تقولوا سوري سوري سوري فهمنا بقا انه سوري ما كلنا عندنا حرب مش كفايا بقا تتعلموا ان ربنا كبير ومش بيسيب حق حد اه سوري وغلبان و بيشتغل عندكو ادوله فلوسه ومشوه مش تعملي سيناريو انتي وجوزك القاتل ١٦ رصاصة ليه هي قضية شرف و ثأر ولا سرقة".
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