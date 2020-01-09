أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 6 × 1 سانت إيتيان | ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية

سحق فريق باريس سان جيرمان ضيفه سانت إيتيان، وهزمه بنتيجة (6-1)، ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين.





وأحرز اهداف باريس جيرمان ماورو إيكاردي "هاتريك" ونيمار جونيور وجيسي مولين حارس سانت إيتيان بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي بالدقائق 2 و39 و44 و49 و57 و67، بينما سجل يوهان كاباي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 71.



