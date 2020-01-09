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خالد عكاشة: الضربة الإيرانية كشفت أن طهران "نمر من ورق"

الخميس 09/يناير/2020 - 04:17 ص
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خالد عكاشة
خالد عكاشة
أمنية فوزي
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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، ومدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قصف إيران للقواعد الأمريكية بالعراق يشير إلى أن كل الأطراف تحاول الخروج بشكل يرد لها اعتبارها دون خسائر كبيرة.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الضربة الإيرانية بهذا الشكل كشفت أن طهران "نمر من ورق"، وغير قادرة على المواجهة المباشرة، موضحًا أن رد إيرام على أمريكا كان رمزيًا.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المقصود بتصريحات المسئولين الإيرانيين احتواء الرأي العام الداخلي في إيران.
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