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رئيس الوزراء الكندي: سنعمل لضمان التحقيق الوافي بقضية الطائرة الأوكرانية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:57 م
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رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
الفجر
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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه سيتم العمل لضمان التحقيق الوافي بقضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وأوضح ترودو، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، أن هناك العديد من الشكوك والأسئلة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة ولا بد من الإجابة عنها.

وأشار إلى أن كندا تندد بالهجوم الإيراني على الذي حصل في العراق.

ويذكر أن أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن 82 إيرانيا و63 كنديا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي سقطت بعيد إقلاعها من طهران، في طريقها إلى كييف، بينما رجحت مصادر صحفية وناشطون أن اشتعال النيران في الطائرة قبيل سقوطها يفسر ربما إصابتها بصاروخ. 

وفي الوقت الذي أعلنت فيه فرق البحث والإنقاذ الإيرانية العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنها لن تسلم الأمريكيين الصندوقين الأسودين لطائرة البوينج 737 التي تحطمت وقتل فيها 176 شخصا هم ركابها وأفراد الطاقم.
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رئيس الوزراء الكندي تحقيق الطائرة المنكوبة في إيران الطائرة الأوكرانية المنكوبة الخطوط الأوكرانية

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