أول تعليق من جريندو بعد تسجيله للهاتريك في الجيش

أعرب محمد جريندو نجم حرس الحدود والذي سجل هاتريك في مرمى طلائع الجيش عن سعادته بتسجيله للهاتريك اليوم وأكد أن الفريق يحاول استعادة مكانته والمنافسة على البطولات كما كان يحدث في الماضي.





وقال جريندو في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " نسير منذ فترة بشكل جيد ونتائج الفريق تتحسن في الفترة الأخيرة".





وأضاف :"لم احتفظ بكرة المباراة على الرغم من مطالبة زملائي بالاحتفاظ بها لأنها كرة طلائع الجيش، حيث أننا خضنا المباراة على ملعبه".





وتابع :"المسئولين في النادي يوفرون لنا كل شئ وكابتن طارق العشري يبذل معنا مجهود رائع ونسعى لاستعادة مكانة حرس الحدود والمنافسة على البطولات".





وعن سبب تسميته بجريندو، اختتم جريندو تصريحاته قائلاً :"أنا من النوبة وهناك لاعب مغربي اسمه عبد اللطيف جريندو وسجل هدف في الأهلي في البطولة العربية وتم إطلاق اسمه علي".



