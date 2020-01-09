15 يناير.. انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية والتجميلية بالقاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية والتجميلية، في الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، بالقاعة الكبرى بوزارة الشباب والرياضة، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 17 يناير الجاري.



ومن مقرر أن يكرم الدكتور "مجدى يعقوب" كأفضل شخصية للعام في الوطن العربي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والوزراء ورجال قطاع السياحة والفن والإعلام لدعم ملف السياحة الصحية والتجميلية من خلال الفعاليات المقامة على هامش المؤتمر.



أوضح حسن جمال الدين، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية الأسبق، والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن انطلاق المؤتمر في هذا التوقيت لتفعيل ملف السياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية، سيكون البداية في إبراز أهمية السياحة الصحية بكل مشتملاتها، والتي سوف يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وإلقاء الضوء على السياحة الاستشفائية، التي ولابد أن تظهر في الخطة السياحية 2020.



وأضاف جمال الدين، أنه لابد من إستعراض التطورات الحديثة فى الصحة التجميلية التي بدأت في الفترة الماضية في الظهور بشكل إحترافي من خلال المتخصصين في المجال الطبي وكان لابد من إبراز أهم برامج السياحة العلاجية الفترة القادمة من خلال المؤتمرات والندوات والمناقشات للارتقاء بمستوى السياحة.



من جانبها أكدت عزة خليل المستشار السياحى للمؤتمر، على توفير الدعم الكامل للمؤتمر فى الفترة القادمة، للارتقاء بالمستوى السياحى وتقديم خدمات مميزة لهذا القطاع من خلال أطروحات عدة لمنظومة تستمر فيها السياحة العلاجية الى الأمام.



يهدف المؤتمر إلى إبراز مكانة مصر فى السياحة الصحية والاستشفائية والعلاجية، مابين التحديات والصعوبات ومتطلبات العصر الحديث، وسعيها إلى تطوير خطة ذات أهداف واضحة لتيسيير السياحة العلاجية، وإلقاء الضوء على السياحة الصحية والسياحة الاستشفائية مثل العلاج بالرمال والطمى والعيون الكبريتية والمعدنية والتى تعود الى عصر المصريين القدماء، وتشجيع ثقافة السياحة العلاجية، وإبراز أهم البرامج للسياحة العلاجية لتحسين جودة الخدمة فيما يخص الصحة والجمال، وإستعراض التطورات الحديثة فى الصحة التجميلية والمساهمة فى المزيد من الرفاهية الصحية والتمتع بحياة أفضل.