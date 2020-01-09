مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.. توتنهام ضد ليفربول

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم والتي تبدأ يوم الجمعة المقبل.





واصل مانشستر يونايتد في الجولة الماضية مسلسل نتائجه المخيبة للآمال وخسر على يد آرسنال بهدفين نظيفين، كما واصل توتنهام تراجعه وخسر من ساوثهامبتون بهدف نظيف وتعادل تشيلسي أيضاً مع برايتون بهدف لكل منهما وشهدت مباراة نوريتش سيتي وكريستال بالاس التعادل بنفس النتيجة.





في حين حافظ ليفربول على تصدره لجدول الدوري بالفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، كما فاز كلا من أستون فيلا على بيرنلي وليستر سيتي على نيوكاسل وواتفورد على وولفرهامبتون ومانشستر سيتي على إيفرتون وويستهام على بورنموث.





ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة الثانية والعشرين المقبلة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم:-





* الجمعة 10 يناير 2020 :

- شيفيلد وويستهام يونايتد الساعة العاشرة مساءً





* السبت 11 يناير 2020 :

- كريستال بالاس وآرسنال الساعة الثانية والنصف ظهراًً

- تشيلسي وبيرنلي الساعة الخامسة مساءً

- إيفرتون وبرايتون الساعة الخامسة مساءً

- ليستر سيتي وساوثهامبتون الساعة الخامسة مساءً

- مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي الساعة الخامسة مساءً

- وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد الساعة الخامسة مساءً

- توتنهام وليفربول الساعة السابعة والنصف مساءً





* الأحد 12 يناير 2020 :

- بورنموث وواتفورد الساعة الرابعة مساءً

- أستون فيلا ومانشستر سيتي الساعة السادسة والنصف مساءً



