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التدخل السريع بـ"التضامن": لدينا سلطة قضائية للدخول لأي دار رعاية

الخميس 09/يناير/2020 - 05:22 ص
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محمد يوسف
محمد يوسف
كساب أحمد
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قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إن دور الرعاية تقدم كافة أوجه الرعاية للأيتام، ويتم تلافي بعض الأخطاء من خلال المتابعة المستمرة لهذه الدور، ورصدوا بعض الإنتهاكات ببعض الدور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مثل هذه الدور.

وتابع "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن وزارة التضامن أنشأت مركز للدعم النفسي، لعلاج الأطفال الذين يعانون من أي مشاكل أو أزمات نفسية، مشيرًا إلى أن فريق التدخل السريع يقوم بزيارات مفاجئة لدور الرعاية الاجتماعية، خاصة أن يمتلك سلطة قضائية تتيح له الدخول لأي دور في أي وقت، وبشكل مفاجئ للتأكد من تلقي الأطفال الرعاية على الوجه الأكمل.

ولفت رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إلى أن أي مواطن يريد أن يبلغ على وجود مشرد أو أي تجاوز بأي دار رعاية، عليه أن يتواصل مع الخط الساخن 16436 وكافة بيانات المبلغ سرية، ولا يتم الإفصاح عنها نهائيًا، ويتم الرد على الشكوى سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
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