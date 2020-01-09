حملة "أرواحنا مش رخيصة": حبة الغلة خطر كبير على الصحة

قال محمد عبد الغني شادي، مؤسس حملة "أروحنا مش رخيصة لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، إنه قام بتدشين هذه الحملة في محافظة الشرقية، خاصة أن هذه الحبة تسببت في حالات انتحار كبيرة.



وتابع "عبد الغني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن حبة الغلة تستخدم لحماية المحصول من التسوس في الأساس، من خلال وضعها في قطعة من القماش ووضعها في جوال الغلة، لحفظ الغلة وقتل السوس والحشرات.



وأضاف مؤسس حملة "أروحنا مش رخيصة لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، أن الشهور الأخيرة شهدت استخدام، بعض الأطفال والمراهقين هذه الحبة عند عضبه من أسرته، لتهديد الأسرة، مضيفًا أن استخدم هذه الحبة لحفظ الغلة يعد خطرًا كبيرًا على الصحة.

