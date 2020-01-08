توتنهام يخطط للظفر بخدمان نجم ميلان

يخطط عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع المهاجم البولندي كريستوف بياتيك لاعب فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "الجارديان"، إن توتنهام انضم لسباق الحصول على خدمات بياتيك من ميلان في شهر يناير، وذلك من أجل تدعيم الخط الأمامي في السبيرز.





وكان قد طلب جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام التعاقد مع مهاجم صريح في الشتاء، خاصة بعد إصابة هاري كين مهاجم الفريق في الفترة الأخيرة وغيابه لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف.





يذكر أن حاليا لا يوجد مهاجم صريح في النادي الإنجليزي بعد إصابة هاري كين، حيث كان قد رحل يورنتي عن صفوف السبيرز في الصيف الماضي.



