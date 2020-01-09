نقيب الفلاحين يكشف عدد المنتحرين بـ"حبة الغلة" في 2019 (فيديو)

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تستهلك 10 مليون طن مبيدات سنويًا، وخطورة هذه الكمية الكبيرة عدم القدرة على تصريف مبيدات المبيدات بالصورة الصحيحة، خلاف أن استخدام الفلاحين للمبيدات في الغالب خاطئ.



وتابع "أبو صدام"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن حبة الغلة تستخدم لتبخير الغلال منذ فترة طويلة، وتعد من أفضل المبيدات لتبخير الغلال، لأنها رخيصة السعر، خلاف أنها لا تترك أثر.



ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن هناك 40 مواطنًا في عام 2019 انتحروا بحبة الغلة القاتلة، لذلك هناك ضرورة لتقنين هذا الحبة القاتلة من قبل وزارة الزراعة.

