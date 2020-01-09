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أسعار الدولار اليوم الخميس 9-1-2020.. والعملة الأمريكية تتراجع في البنوك الحكومية

الخميس 09/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

تراجع جديد في أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك الحكومية، لتحافظ العملة الأمريكية على مستوي أقل من الـ 16 جنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


خسائر الدولار في العام الماضي

بلغت خسائر أسعار الدولار خلال العام الماضي نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مصر على رأس قائمة أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على  تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.


وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.


وبلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.


وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في  25 عام.

سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار  بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.


أسعار الدولار في البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9976

16.1189

البنك الأهلي

15.98

16.08

بنك مصر

15.98

16.08

بنك القاهرة

15.98

16.08

بنك قناة السويس

15.98

16.08

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16

16.10

أبوظبي الإسلامي

16.02

16.11

بنك SAIB

16.01

16.11

مصر إيران

16.1

16.11

بنك HSBC

16

16.10

المصرف العربي

16

16.10

الكويت الوطني

15.99

16.09

عودة

16

16.10

المشرق

16.01

16.10

التعمير والإسكان

15.98

16.08

الاهلي الكويتي

16.001

16.10

المصرف المتحد

16

16.10

المصري الخليجي

16

16.10

الإسكندرية

15.98

16.08

التجاري الدولي

15.99

16.09

كريدي أجريكول

16

16.10

أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية:

صعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1115 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 109.14 ين.

وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.3103 دولار.

وقفز سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 0.9737 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 97.258.


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