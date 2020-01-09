والدة فيروز: "النائب العام ماسك القضية.. وابنتي تتمنى مقابلة الرئيس



وأشارت، والدة "فيروز"، إلى أن ابنتها تتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كشفت كاميليا الحجار، والدة "فيروز"، الطالبة ذات الإعاقة الحركية بالصف الخامس الابتدائي تفاصيل جديدة عن واقعة إجبار مديرة مدرسة لابنتها أداء الامتحانات في دور الخامس رغم حالتها الصحية.وقالت "الحجار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء الأربعاء، إن ابنتها بحالة جيدة وقضيتها يتابعها النائب العام، مشيرة إلى أن فيروز انتهت من أداء الامتحانات.وأضافت والدة الطفلة، أنها على تواصل مع مجلس حقوق الإنسان لمتابعة القضية، لافتة إلى أن النيابة استدعت نجلتها لسماع أقوالها، كما أدلت هي بأقوالها في حضور مديرة المدرسة، مضيفة: "المديرة قالت إنها بتعامل فيروز كويس وبتكرمها عشان هي من الـ 10 الأوائل".