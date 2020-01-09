أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم





تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليتنازل عن أعلى مستوي في 7 سنوات، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 604.04 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 704.72 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 805.38 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,638 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 604.04 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 704.72 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 805.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,638 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 793 إلى 795 عيار 22 727 إلى 729 عيار 21 694 إلى 696 عيار 18 595 إلى 597 عيار 14 463 إلى 464 عيار 12 397 إلى 398 الاونصة 24.667 إلى 24.738 الجنيه الذهب 5,552 إلى 5,568 الكيلو 793.143 إلى 795.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 805.38جنيه 50.23 $ سعر الذهب عيار 22 738.27جنيه 46.05 $ اسعار الذهب عيار 21 704.72جنيه 43.96 $ اسعار الذهب عيار 18 604.04جنيه 37.68 $ سعر الذهب عيار 14 469.69جنيه 29.30 $ سعر الذهب عيار 12 402.69جنيه 25.12 $ سعر الذهب عيار 9 302.02جنيه 18.84 $ اسعار أوقية الذهب 25,047 جنيه 1,562 $ اسعار جنيه الذهب 5,638 جنيه 351.65 $ اسعار كيلو الذهب 805,378 جنيه 50,235 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52







أسعار الذهب عالميًا:



