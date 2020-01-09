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أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

الخميس 09/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب  في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليتنازل عن أعلى مستوي في 7 سنوات، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  604.04 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 704.72 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 805.38 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,638 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  604.04 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر704.72 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر805.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,638 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

793 إلى 795

عيار 22 

727 إلى 729

عيار 21

694 إلى 696

عيار 18

595 إلى 597

عيار 14

463 إلى 464

عيار 12

397 إلى 398

الاونصة

24.667 إلى 24.738

الجنيه الذهب

5,552 إلى 5,568

الكيلو

793.143 إلى 795.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 805.38جنيه      

 50.23 $

سعر الذهب عيار 22

 738.27جنيه

 46.05 $

اسعار الذهب عيار 21

704.72جنيه       

43.96 $

اسعار الذهب عيار 18

 604.04جنيه

37.68 $

سعر الذهب عيار 14

469.69جنيه

29.30 $

سعر الذهب عيار 12

402.69جنيه

25.12 $

سعر الذهب عيار 9

302.02جنيه

18.84 $

اسعار أوقية الذهب

25,047 جنيه

1,562 $

اسعار جنيه الذهب

5,638 جنيه

351.65 $

اسعار كيلو الذهب

805,378 جنيه

50,235 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.9 بالمائة لتسجل 1560 دولار، وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 1561.12 دولار.
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