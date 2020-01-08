ترامب ونتنياهو يبحثان التطورات الأخيرة في المنطقة

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.





وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن ترامب ونتنياهو بحثا التطورات الأخيرة في المنطقة على خلفية الضربة الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.





وأعلن ترامب في وقت سابق من الأربعاء، عن "انتهاء أيام تسامح دول العالم" مع تصرفات إيران "المضرة"، واعدا بفرض عقوبات قوية جديدة على إيران بعد هجومها الصاروخي على قاعدتي عين الأسد وحرير في العراق ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.





لكن الرئيس الأمريكي شدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تريد استخدام قوتها العسكرية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتوصل إلى السلام مع كل من يرغب في ذلك.





من جانبه، هنأ نتنياهو ترامب بقتل سليماني، قائلا: "نقف أقوياء أمام الذين يريدون أن يقتلونا... نقف بحزم وبقوة. من سيحاول مهاجمتنا، سيتلقى ضربة حاسمة للغاية".