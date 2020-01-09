مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمزلقان "أشمنت" في بني سويف

لقي شاب مصرعه، الأربعاء، إثر حادث قطار بمزلقان قرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف، وتم نقله بسيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى ناصر العام، بوصول "محمد ص.م.ع" 22 سنة، مقيم قرية الرياض، التابعة لدائرة مركز ناصر، جثة هامدة، نتيجة حادث قطار.



وصّرح مصدر بالمستشفى، أن سيارة الإسعاف نقلت جثة المجني عليه، من منطقة مزلقان قرية "أشمنت" التابعة لدائرة المركز، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، إنتظارًا لقرار النيابة العامة، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

