مشاجرة قوية على الهواء بين بسمة وهبة وابن الحاجة فاطمة

حدثت مشادة بين الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، وبين محمود أمين نجل الحاجة فاطمة، بعد عتابه لضربه والدته.



وقال نجل الحاجة فاطمة: "الكلام دا ما حصلش، أنت مش تعرفي أي حاجة في الدنيا، عشان تبقى عارفة، أنت مش أحن على أمي مني، أهدى على نفسك".



من جانبها قامت الإعلامية بسمة وهبة، بإنهاء المداخلة الهاتفية، قائلة: "شكرًا أنا بشكرك، طريقة المداخلة غير لائقة، وهذا واضح وليس في حاجة إلى تفسير، اتقوا لله في أمهاتكم وأباءكم".



وقالت الحاجة فاطمة، خلال مداخلة هاتفية سابقة بنفس البرنامج، إن أولادها لفقوا لها تهمة قتل امرأة تدعى "خيرية"، رغم أنها خارج المنزل منذ 8 أشهر، معقبة: "انا تعبت ومش عايزة حد يسألني على حاجة، وياريت ترحموزني، عشان أنا تعبت".

