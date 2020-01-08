البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع





أغلقت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع مع إضافة القطاع الخاص الأمريكي 202 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وخطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول الضربات الإيرانية.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 28745 نقطة.





وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 3253 نقطة .





وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 9129 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 97.300.