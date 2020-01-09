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مصطفى الفقي: 2020 لن يكون عامًا هادئًا

الخميس 09/يناير/2020 - 06:47 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن عام 2020 لن يكون سنة هادئة، وهناك توقعات غير محدودة.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن قاسم سليماني فائد إيراني، كان مسئولًا عن تصدير الثورة الإسلامية للدول المجاورة، ولعب دورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الضربة الأمريكية لإيران بمقتل سليمان موجعة، خاصة أنه شخصية "أسطورية"، وظهوره في أي مكان يعني سيطرة إيران على هذا المكان، مؤكدًا أن التصعيد الإيراني لن يكون بحرب شاملة ضد أمريكي، وممكن أن يتم الاكتفاء بعمليات ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

ايران الولايات المتحدة أهداف أمريكية

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