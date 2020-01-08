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عاجل.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد
الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:04 م
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الفجر
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الأربعاء، سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد.
وأفادت مصادر بالشرطة العراقية، سقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطا في المنطقة الخضراء في بغداد من دون خسائر بشرية
وأشارت المصادر إلى تأهب أمني في المنطقة الخضراء ببغداد.
وتم إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.
وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.
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