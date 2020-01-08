عاجل.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد

وأشارت المصادر إلى تأهب أمني في المنطقة الخضراء ببغداد.

وتم إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.



