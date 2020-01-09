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إصابة أسرة كاملة باختناق بسبب "دفاية" كهربائية ببني سويف

الخميس 09/يناير/2020 - 02:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد "زوجين و3 من ابنائهما" بإشتباه أعراض تسمم، نتيجىة اختناق من "دفاية" كهربائية، بمنزلهم بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العانم سابقًا" لتلقي العلاج اللأزم.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول أسرة مكونة من 5 أشخاص، يعانون من أعراض إشتباه تسمم، نتيجىة اختناق من دفاية كهربائية.

بالإنتقال والفحص، تبين أن المصابون هم: "أحمد ج. ش" 35 سنة، أعمال حره، وزوجته "أميرة. ع.ع" 28 سنة، وأبنائهما "أميرة ـ 9 سنوات" و"محمد ـ 6 سنوات" و"محمود ـ 3 سنوات"، مقيمين بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف.

وصّرح مصدر بالمستشفى، أنه تم إسعاف المصابين، وتبين إصابتهم بإختناق نتيجة استنشاق غاز "دفاية" كهربائية، وحالتهم الآن مستقرة، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.
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