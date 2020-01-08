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الأمير "خالد بن سلمان" يؤكد وقوف المملكة بجانب العراق وشعبها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:14 م
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نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
الفجر السعودي
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نوه الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن "المملكة وقيادتها تقف دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".

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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع السعودي نائب وزير الدفاع السعودي المملكة العراق الأمير خالد بن سلمان

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