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مركز شباب منفلوط يستغيث بوزير الشباب والرياضة (صور)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:15 م
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بوابة الفجر
رجب عبد الستار
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بالرغم من زيارة الدكتور أشرف صبحي من وزير الشباب لمحافظة أسيوط، وتفقده مركز شباب منفلوط الذي ظل لسنوات عديدة في طي النسيان وبعيد كل البعد عن خطط التطوير في المحافظة، ورصد الوزارة ٧٠ مليون جنيه لتطويره إلا الوضع لم يتغير بالرغم من تسليم المركز إلى الشركة المنّوط بها أعمال التطوير، فلم تقم الشركة سوى بهدم المبني الإداري فقط ولا يزال العمل متوقف دون أية أسباب واضحة .

وانتشرت القمامة داخل المركز بشكل كبير، وصار المركز مرتعا للكلاب الضالة وكثير من الحيونات لعدم وجود رقابة من المسؤلين وأنشغال أعضاء مجلس إدارة المركز بالخلافات الشخصية فيما بينهما، بل وصل الأمر إلى تعاطي المخدرات داخل المركز وذلك نظرًا لأن بوابات المركز متهالكة ولا يوجد حراسة عليها أي حراسة، كل هذا على مرأي ومسمع المسؤلين عن الرياضة في أسيوط.

يذكر أن مركز شباب منفلوط قد أنشأ عام ١٩٧٦ لخدمة قري مركز منفلوط والقري المجاورة لها، وتبلغ مساحة المركز ما يقرب سبعة أفدنة، مقسمة إلى مبني إداري وملعب كرة قدم قانوني غير صالح لممارسة كرة القدم، ليه حيث أنه ملعب ترابي وتحيط القمامة من كافة جوانبه كما يحتوي المركز علي عدد من ملاعب الكرة الخماسية التي لايختلف حالها عن حال الملعب الرئيسي، وباقي مساحة المركز عبارة عن أرض فضاء مليئة بالقمامة.
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