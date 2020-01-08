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مرسيدس تعلن الكشف عن سيارتها الاختبارية "Vision AVTR" (فيديو)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:07 م
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مرسديس Vision AVTR
مرسديس Vision AVTR
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أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الكشف عن سيارتها "Vision AVTR"، وذلك في أول ظهور للسيارة الاختبارية في معرض إلكترونيات المستهلك CES، مستوحاة من فيلم Avatar، وتمثل السيارة نموذج مستقبلي للسيارات، وتركز على العلاقة بين الإنسان والآلة والطبيعة مثلما شاهدنا على كوكب باندورا في فيلم Avatar.

ويعتبر تصميم Vision AVTR مستقبلي، كما استغنى عن الطابع التقليدي في السيارات، حيث نشاهد أن خارجية السيارة تأتي بـ 33 من الشفرات الصغيرة والتي تقوم بالفتح والغلق بشكل يحاكي تنفس وحركة الكائنات.

وكا ما على السائق فعله عليه، وضع يده على الكونسول الأوسط لأخذ القياسات الحيوية مثل النبض، وباقي الداخلية مفتوحة بسطوح وأشكال منحوتة بشكل مميز مع إضاءة داخلية مميزة، أما المقاعد فتأتي بجلود نباتية مصنوعة من مواد معاد تدويرها من القماش والبلاستيك المستعمل.

وزودت مرسديس Vision AVTR الاختبارية بحزمة بطاريات 110 كيلوواط/س بخلايا عضوية مبنية على مادة الجرافين، مع إمكانية شحنها في 15 دقيقة فقط بمدى 700 كيلومتر، و محركات كهربائية بقوة إجمالية 470 حصان.

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