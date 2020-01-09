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نزار حيدر: "ترامب" يحاول التهويل من خطر قاسم سليماني

الخميس 09/يناير/2020 - 02:54 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كساب أحمد
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قال نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحاول التهويل من خطر فائد فيلق القدس قاسم سليماني، لكي يبرر قتله، خاصة أن الكونجرس الأمريكي يطالبه بالإطلاع عن سبب تنفيذ عمليته اغتيال "سليماني".

وتابع "حيدر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضون، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الأربعاء، أن طهران تحاول أن تهول من الضرب العسكرية للقوات الأمريكية التي لم تسفر عن شيء، لكي لا يطالبها أحد من الداخل الإيراني بالانتقام، لافتَا إلى أنه لا يتوقع تصعيد اضافي من إيران الفترة المقبلة، خاصة أن بغداد انتقدت الهجوم الإيراني ومقتل "سليماني"، خاصة أن مثل هذه الضربات انتهكت سيادة العراق.

ولفت مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، إلى أن البرلمان العراقي يحاول الانشغال بالأزمة الإيراني الأمريكية، بإبعاد النظر عن التظاهرات في الشارع العراقي، التي تطالب بتنفيذ اصلاحات منذ ما يقرب من 100 يوم.
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الكلمات المفتاحية

قاسم سليماني ترامب إيران

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