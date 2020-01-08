مجلس"التنسيق السعودي الإماراتي" يعلن استعراض مبادراته في 6 مجالات





ترأس وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم الإماراتي حسين إبراهيم الحمادي، الاجتماع الثالث للجنة التنمية البشرية التكاملية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك في مقر وزارة التعليم بعاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، اليوم الأربعاء .





وفي بداية الاجتماع رحب وزير التعليم السعودي، بوزير التعليم الإماراتي والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تعكس عزم القيادة في البلدين الشقيقين على تعزيزها في جميع المجالات.





ولفت الوزير حمد آل الشيخ ، إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي يخطو بثبات نحو التكامل، والتنسيق المشترك لخدمة مصالح ومستقبل البلدين والشعبين الشقيقين.





وأضاف الوزير آل الشيخ، أن الاجتماع يستعرض المنجزات المرحلية للجنة التنمية البشرية في مجالاتها الستة (التعليم والصحة والرياضة والثقافة والشباب والفضاء)، مبيناً أن هذه المنجزات بدأت بتوقيع اتفاقيات بين عدد من الجامعات السعودية والإماراتية، واتفاقيات ضمن مبادرة منظومة التعليم الرقمي، وفي مجال التدريب المهني والتقني بين البلدين، بالإضافة إلى ما جرى توقيعه اليوم من اتفاقيات في المجالين الإعلامي والصحي.





وأوضح وزير التعليم السعودي، أن الاجتماع يستكمل متابعة سير العمل في المبادرات المعتمدة لضمان تنفيذها، ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها ورفع التوصيات والتقارير للجنة التنفيذية للمجلس.





كما نوه وزير التربية والتعليم الإماراتي، بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق الانسجام مع الإستراتيجية الوطنية لرؤية الإمارات ورؤية المملكة 2030.





وتطرق خلال حديثه إلى حجم المبادرات والمنجزات المتحققة والمدرجة ضمن أعمال ومسؤوليات لجنة التنمية البشرية، ودورها في بناء الإنسان، وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في شتى مجالات تنمية الموارد البشرية.





وأضاف أن لجنة التنمية البشرية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يضطلع بمهام وأدوار تكاملية عظيمة في مجالات متعددة وطموحة، مثل الصحة والشباب والرياضة والفضاء والتعليم والثقافة.





وأشار إلى أن سقف الطموحات عال في تحقيق النجاح والتكامل لتحقيق رؤى القيادة والشعبين في البلدين الشقيقين؛ لنصبح عبر المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة رواد المنطقة ونموذج عالمي في التكامل والتعاون والنجاح.





وبعد ذلك قدم منسقو مبادرات لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الستة عرضاً عن الإنجازات والمستجدات والتحديات والحلول المقترحة في المبادرات في الدورات السابقة، كما قدموا عرضاً عن المبادرات والمشاريع المستقبلية والمقترحة التي ستقدم ضمن أعمال الدورة الثالثة للمجلس، فيما نوقش الاعتراف الأكاديمي المتبادل، والاتفاق على الاعتراف المتبادل للمجموعة الأولى من الجامعات من الطرفين.





وبسبب ذلك، شهد وزير التعليم السعودي ووزير التربية والتعليم الإماراتي توقيع اتفاقية بين شبكة قنوات وزارة التعليم (عين) مع مركز الإعلام التربوي الإماراتي، كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الإمارات، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات التنمية المشتركة بين البلدين في المجالات الصحية.



