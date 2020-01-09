وزير سابق: تصريحات "الري" حول سد النهضة تبشر بالخير

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مفاوضات سد النهضة تسير بشكل إيجابي أفضل من السنوات الماضية.



وأوضح "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الحدث انحصر حول ملء السد فقط، لافتًا إلى أن مفاوضات سد النهضة تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى ملء السد، والثانية طريقة تشغيله.



وأشار إلى أن تصريحات وزير الري حول مفاوضات سد النهضة تبشر بالخير، موضحًا أن عملية مفاوضات سد النهضة معقدة، وليست بالبساطة التي نتحدث عنها؛ ولذلك من الممكن أن تستغرق بعض الوقت.

