منتظرًا الفائز من برشلونة وأتلتيكو.. ريال مدريد يكتسح فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر

حقق فريق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب فريق فالنسيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020، على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.





جاءت بداية المباراة هادئة وحذرة من جانب الفريقين، واستطاع فريق ريال مدريد فرض سيطرته على مجريات اللقاء سريعًا ونجح في الاستحواذ على الكرة وفرض حصار هجومي على فريق فالنسيا في منتصف ملعبه الدفاعي بحثا عن تسجيل هدف التقدم.





واستطاع الألماني توني كروس إحراز أول أهداف ريال مدريد في الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية من جهة اليسار وصلت لـ"كروس" والذي استغل تقدم الحارس وسددها في شباك فالنسيا.





واصل فريق ريال مدريد تفوقه الهجومي على فالنسيا بعد هدف توني كروس، واستمر في الضغط المكثف على دفاعات الخفافيش بحثا عن تسجيل هدف الاطمئنان، وبالفعل نجح إيسكو في اضافة هدف ثان للملكي بالدقيقة 39 من تسديدة رائعة داخل منطقة جزاء المنافس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي 2-0.





لم يختلف الوضع كثيرًا في الشوط الثاني حيث استمر فريق ريال مدريد في الاستحواذ على مجريات اللعب، وفرض حصار هجومي على فريق فالنسيا والذي فشل تمامًا في الخروج من منتصف ملعبه أو الوصول لمرمي الفريق الملكي، واكتفي ببعض الهجمات القليلة والتي لم تشكل خطورة حقيقية على المرينجي.





ونجح الكرواتي لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بالدقيقة 65 بعد تسديدة رائعة سكنت أقصي يمين الشباك لحارس مرمي فالنسيا.





منح الفرنسي زين الدين زيدان الفرصة لمشاركة بعض من اللاعبين البدلاء بعد اطمئنانه للنتيجة حيث دفع بالثلاثي مارسيلو وماريانو دياز وخاميس رودريجيز بدلا من مودريتش، وفيرلاند ميندي، ولوكا يوفيتش.





شهدت الدقائق الأخيرة استفاقة هجومية للاعبي فالنسيا في محاولة لتسجيل هدف وتقليص الفارق، وهما ما تحقق لهم في الدقيقة 92 عندما سجل باريخو هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء.





بهذا الفوز يتأهل فريق ريال مدريد لنهائي بطولة السوبر الإسباني، ويواجه الفائز من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، يوم 12 يناير الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية.



