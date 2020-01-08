Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتظرًا الفائز من برشلونة وأتلتيكو.. ريال مدريد يكتسح فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:50 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
Advertisements
حقق فريق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب فريق فالنسيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020، على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.

جاءت بداية المباراة هادئة وحذرة من جانب الفريقين، واستطاع فريق ريال مدريد فرض سيطرته على مجريات اللقاء سريعًا ونجح في الاستحواذ على الكرة وفرض حصار هجومي على فريق فالنسيا في منتصف ملعبه الدفاعي بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

واستطاع الألماني توني كروس إحراز أول أهداف ريال مدريد في الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية من جهة اليسار وصلت لـ"كروس" والذي استغل تقدم الحارس وسددها في شباك فالنسيا.

واصل فريق ريال مدريد تفوقه الهجومي على فالنسيا بعد هدف توني كروس، واستمر في الضغط المكثف على دفاعات الخفافيش بحثا عن تسجيل هدف الاطمئنان، وبالفعل نجح إيسكو في اضافة هدف ثان للملكي بالدقيقة 39 من تسديدة رائعة داخل منطقة جزاء المنافس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي 2-0.

لم يختلف الوضع كثيرًا في الشوط الثاني حيث استمر فريق ريال مدريد في الاستحواذ على مجريات اللعب، وفرض حصار هجومي على فريق فالنسيا والذي فشل تمامًا في الخروج من منتصف ملعبه أو الوصول لمرمي الفريق الملكي، واكتفي ببعض الهجمات القليلة والتي لم تشكل خطورة حقيقية على المرينجي.

ونجح الكرواتي لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بالدقيقة 65 بعد تسديدة رائعة سكنت أقصي يمين الشباك لحارس مرمي فالنسيا.

منح الفرنسي زين الدين زيدان الفرصة لمشاركة بعض من اللاعبين البدلاء بعد اطمئنانه للنتيجة حيث دفع بالثلاثي مارسيلو وماريانو دياز وخاميس رودريجيز بدلا من مودريتش، وفيرلاند ميندي، ولوكا يوفيتش.

شهدت الدقائق الأخيرة استفاقة هجومية للاعبي فالنسيا في محاولة لتسجيل هدف وتقليص الفارق، وهما ما تحقق لهم في الدقيقة 92 عندما سجل باريخو هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يتأهل فريق ريال مدريد لنهائي بطولة السوبر الإسباني، ويواجه الفائز من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، يوم 12 يناير الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالنسيا ريال مدريد ضد فالنسيا ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد

منذ ساعة الا ربع

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: موعد إنطلاق قناة الزمالك.. نجم الفريق يدرس الرحيل.. موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال إفر

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

موعد مباراة ريال مدريد ضد الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ ثلث ساعة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 13 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بكأس السوبر والقنوات الناقلة لها

الكشف عن الجوائز المالية لبطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية

موعد مباراة ريال مدريد اليوم| ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني REAL MADRID VS VALENCIA

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ريال مدريد NOW

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني بتوقيت السعودية والقنوات المفتوحة الناقلة Spanish Super Cup

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

10:18 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

07:33 م

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status