القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بتنظيم قافلة تنموية شاملة، حيث قام الفريق الطبي التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس بتقديم كل الخدمات الطبية المتميزة، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لمختلف التخصصات، وتقديم العلاج اللازم بالمجان بمستشفى منقباد العسكري ومركزي أبوتيج والفتح بمحافظة أسيوط.



كان الجيش الثاني الميداني قد قدم في الفترات الماضية الدعم لأهالي قرية أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية، والتي يقطن بها أكثر من 120 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع 500 حصة غذائية مجانية و200 بطانية على أهالي القرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا.



كما تم دفع القوافل الطبية في مختلف التخصصات "باطنة، رمد، أطفال، جلدية، ومعمل تحاليل، وصيدلية، لتقديم الدعم الطبي بالمجان للمواطنين.

