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"شعبة المجوهرات" تكشف موعد انخفاض أسعارالذهب

الخميس 09/يناير/2020 - 12:31 ص
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الذهب - أرشيفية
الذهب - أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف رفيق عباس، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى التوترات التي تحدث في الشرق الأوسط، وسيتراجع إذا توقفت.

وأشار "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بالأحداث العالمية، وفي حالة استقرارها سيعود إلى التراجع.

وكشف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب، عن أن ارتفاع أسعار الذهب مؤقت، ومرتبط بالأحداث الجارية.
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