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الزرقا يدعّم صفوفه بالحصول على توقيع لاعب التأمين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:45 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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نجح مجلس إدارة نادى الزرقا، في التعاقد مع، عبد الرحمن محمد، لاعب فريق مصر للتأمين، لمدة موسمين ونصف، لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي، من منافسات، دوري القسم الثاني.

وحضر توقيع العقواد، عبد اللطيف الدوماني، المدير الفني للزرقا ومحمد حسن المدرب العام، ومحمد أبو الليل وكيل اللاعب.

وجاء انتقال عبد الرحمن محمد، لفريق الزرقت، بعد الحصول على الاستفتاء الخاص به من نادى مصر للتأمين.

يذكر أن عبد الرحمن مجدى كان لاعب سابقا في صفوف فريق الإسماعيل.

ويحتل فريق الزرقا المركز الثاني عشر الأخير في المجموعة الثانية للقسم الثاني برصيد 4 نقاط ويخوض الفريق أولى مبارياته في الدور الثاني مع فريق المريخ ، وكانت نتيجة الدور الأول تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وكان الزرقا قد تعاقد مؤخراً مع اللاعب الغاني أرنست فيدال لاعب فريق مركز شباب تلا، مقابل 50 ألف جنية.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة
2- الداخلية 19 نقطة
3- القناة 19 نقطة
4- منتخب السويس 17 نقطة
5- كوكاكولا 16 نقطة
6- بتروجت 15 نقطة
7- النجوم 14 نقطة
8- جمهورية شبين 14 نقطة
9- النصر 14 نقطة
10- الترسانة 9 نقاط
11- المريخ 6 نقاط
12- الزرقا 4 نقاط
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