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أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: موعد إنطلاق قناة الزمالك.. نجم الفريق يدرس الرحيل.. موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال إفر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 8 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مفاجأة بشأن قناة النادي وتفكير نجم جديد في الرحيل وتهديد جديد يواجه الزمالك بسبب مباراة السوبر الإفريقي.


تحديد موعد إنطلاق قناة الزمالك

أعلنت إدارة قناة الزمالك، عن الموعد الجديد لانطلاقها بعد ظهورها بشكل رسمي عبر القمر الصناعي "نايل سات".


وكان من المقرر أن تنطلق القناة رسمياً يوم السبت المقبل، ولكنه جرى تعديل بتأجيل الانطلاق الرسمي ليوم 22 من الشهر الجاري، على أن يكون موعد أول برنامج الساعة العاشرة مساء.


رسالة نارية من رئيس الزمالك السابق لمحمد صلاح

حرص ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، على توجيه رسالة قوية لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد سخريته من الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.


وقام ممدوح عباس على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح والتي نشرت على حسابه الشخصي فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة".


وتابع: "بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرا من حب وتعاطف الجماهير المصرية".


واختتم: "صلاح، أرجو رجاء حارا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي".


الكاف يهدد الزمالك بسبب السوبر الإفريقي

هدد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك في حالة الانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والتي تقرر إقامتها في قطر.


وأكد أحمد أحمد في حفل أفضل لاعب في إفريقيا أنه سيتم تطبيق القانون واللوائح على أي ناد لن يشارك في مباراة كأس السوبر الإفريقي.


الزمالك يشكو كهربا رسميا

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري للتحقيق في واقعة هروب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق إلى البرتغال.


واتخذ نادي الزمالك هذه الخطوة التصعيدية بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للتحقيق في الواقعة الهروب وقانونية تعاقده مع الأهلي.


نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن النادي

يدرس محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح حبيسا لدكة البدلاء.


وبدأ عواد في البحث عن عرض خليجى للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.


وتحدث محمد عواد مع وكيل أعماله، لمناقشة العروض الخليجية التى كان يمتلكها منذ فترة قبل خطوة الانتقال لصفوف الزمالك.


ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز


ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.


موعد مباراة الزمالك القادمة


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد يوم الجمعة القادمة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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