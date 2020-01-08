محمود العسيلي يطرح أغنيته الجديدة "تمثيلية"

طرح الفنان محمود العسيلي، منذ قليل أغنيته الجديدة "تمثيلية"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".





الأغنية تحمل عنوان "تمثيلية" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية.





كلمات أغنية "تمثيلية"، ‏دي حياتنا أنا وإنتي تليفون وشوية وهيفصل والشاحن مركون ‏محطوط في مكان مجهول.. ضاع منك أو مني مش فارقه.. مين المسئول.





في سياق آخر عقد الفنان محمود العسيلي، أمس الثلاثاء قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك بمدينة الأسكندرية حيث مسقط رأس خبيرة التجميل.





سيقام حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل، موضحًا ذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال أنه استقر على كافة تجهيزات حفل الزفاف، ومن المقرر أن يقتصر الحضور فقط على أصدقائه المقربين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه والأهل.



