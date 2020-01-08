Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمود العسيلي يطرح أغنيته الجديدة "تمثيلية"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:45 م
Advertisements
محمود العسيلي
محمود العسيلي
نور طلعت
Advertisements
طرح الفنان محمود العسيلي، منذ قليل أغنيته الجديدة "تمثيلية"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية تحمل عنوان "تمثيلية" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

كلمات أغنية "تمثيلية"، ‏دي حياتنا أنا وإنتي تليفون وشوية وهيفصل والشاحن مركون ‏محطوط في مكان مجهول.. ضاع منك أو مني مش فارقه.. مين المسئول.

في سياق آخر عقد الفنان محمود العسيلي، أمس الثلاثاء قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك بمدينة الأسكندرية حيث مسقط رأس خبيرة التجميل.

سيقام حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل، موضحًا ذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال أنه استقر على كافة تجهيزات حفل الزفاف، ومن المقرر أن يقتصر الحضور فقط على أصدقائه المقربين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه والأهل.

Advertisements

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ ثلث ساعة

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: موعد إنطلاق قناة الزمالك.. نجم الفريق يدرس الرحيل.. موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال إفر

منذ ساعة و 14 دقيقة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد

منذ ساعة الا ربع

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

10:18 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

07:33 م

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status