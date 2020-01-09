فنانة تكشف حقيقة اتهامها بالشذوذ (فيديو)

ردت الفنانة هدير نبيل، على اتهماها بأنها تغني لعبدة الشيطان والشذوذ، بسبب ظهورها بشكل غير تقليدي في الكليبات، قائلة: "ماحدش فاهمني، هو الشيطان بيلبس حلق، ولا الشيطان بيرسم وشم".



وتابعت "نبيل"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "كلام الغيطي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن تصريحاتها حول الشذوذ غير حقيقية، والحديث بأن الفنانة ساندي تقف وراء هذه الشائعة، أمر ليس صحيحًا.



ولفتت الفنانة إلى أنها تعمل مع منتج وهو طليق الفنانة "ساندي"، والخلافات بين ساندي وطليقها قد تكون سبب إطلاق مثل هذه الشائعات، معقبة: "لو في مشاكل بين ساندي وطليقها، فهذا أمر لا يخصني في شيء".

