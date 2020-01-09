الجيش الليبي: السيسي ساند بلادنا في كل المحافل الدولية



وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات غنمت أسلحة وذخائر وأجهزة حرب إلكترونية خلال تحرير مدن ليبيا من المليشيات الإرهابية، مؤكدًا أنه لا يمتلك حصرا لعدد الجنود التي تم القبض عليها.



ولفت إلى أن تركيا منذ عام 2014 تقوم بإرسال مليشيات إرهابية إلى ليبيا، مضيفا: "أردوغان يريد ثروات ليبيا؛ لأن بلاده منهارة اقتصاديا وليس لديه ثروات".



قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ساند ودعم موقف ليبيا في كل المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أوضح حقيقة ما يحدث في ليبيا إقليميا ودوليا.وأضاف "المحجوب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس لوقف كل الدعم من المستعمر التركي للميليشيات الإرهابية فى ليبيا، مضيفا: "كل مساعدات المستعمر التركي للمليشيات الإرهابية لا تؤثر فى قدراتنا وسندمرها.