الجيش الليبي: لا يوجد تعليمات لإيقاف عملياتنا ضد مليشيات الوفاق

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تتوجه إلى مصراته في حين تتراجع الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش الوطني يحقق انتصارات مستمرة أمام مليشيات إرهابية منهارة.



وأضاف "المحجوب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الميليشيات الإرهابية تقاتل في أخر مواقعها والجيش الوطني الليبي سيحرر الأرض، مؤكًدا أنه لا يوجد تعليمات لإيقاف عمليات الجيش الليبي ضد المليشيات الإرهابية؛ واقوات عازفة على النصر.



وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الجيش الوطني لديه تعليمات واضحة بالاستمرار في تطهير ليبيا من الميليشيات الإرهابية، متابعًا: "المستعمر أردوغان أدرك أن العالم يرفض تدخلاته وأن نهايته ستكون في ليبيا".

