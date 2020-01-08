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التعادل السلبي يحسم موقعة إنبي والاتحاد السكندري بالدوري المصري

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنبي و الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

 

وجاء اللقاء متوسطا، حيث قدم الفريقان أداءً جيدًا خلال الشوط الثاني من المباراة ولكن دون تهديدات حقيقة المرمى.

 

وبهذه النتيجة وصل فريق إنبي للنقطة 16في المركز التاسع، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 21 في المركز الرابع.

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