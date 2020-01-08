نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا| أهداف ريال مدريد اليوم في كأس السوبر

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kora on line يشارك برشلونة وفالنسيا في البطولة باعتبارهما بطلي الدوري والكأس على الترتيب. بينما يشارك أتليتكو مدريد في البطولة باعتباره وصيفًا للدوري الإسباني. أما ريال مدريد فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري في الموسم الماضي وذلك طبقًا لقواعد البطولة لأن الكأس لا يُحدد من خلاله صاحب مركز ثالث.

في 2017، كان كأس السوبر الإسباني يقام بنظام مبارتي الذهاب والعودة حتى صار يقام من مباراة واحدة قبل أن يتم تعديله إلى الدورة الرباعية بداية من الموسم الحالي.





yalla shoot 7asry يعتبر برشلونة الأكثر فوزا باللقب بواقع 13 مرة وهو الأكثر وصولا للوصافة بعشر مرات أي 23 نهائي، بينما خاص ريال مدريد النهائي في 15 مناسبة وحصد اللقب في عشر منها. في حين فاز ديبورتيفو لاكورونيا بثلاث ألقاب وفاز كلا من أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو بلقبين، بينما فاز فالنسيا باللقب مرة واحدة فقط.

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