أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يدخل على الخط ويهدد برشلونة في صفقته الكبري وخطوة واحدة تفصل الملكي عن أولى صفقاته

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 8 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها توجيه إدارة بروسيا دورتموند الألماني صدمة لإدارة الملكي ورفضها التخلي عن الإنجليزي جادون سانشو في الميركاتو الشتوي الحالي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم ريال مدريد السابق يقترب من إسبانيول

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن إسبانيول يقترب من التعاقد مع راؤول توماس نجم هجوم بنفيكا البرتغالي الحالي وريال مدريد السابق وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأفادت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية بأن إسبانيول سيدفع 20 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات راؤول توماس نجم ريال مدريد السابق بعدما قضى نصف موسم فقط في بنفيكا البرتغالي.



وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن بنفيكا دفع القيمة نفسها من أجل التعاقد مع دي توماس من ريال مدريد في الصيف الماضي لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه، حيث سجل 3 أهداف فقط في 17 مباراة في جميع المسابقات.



وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن إسبانيول يحاول التعاقد مع مهاجم يساعدهم في المهمة الصعبة في الإفلات من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة فقط عقب نهاية الدور الأول من بطولة الليجا.





- أول تعليق من نجم ليل على اهتمام ريال مدريد بضمه

أعرب فيكتور أوسمين نجم ليل الفرنسي عن سعادته باهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكنه كشف عن رغبته في الاستمرار مع ناديه الفرنسي.



وسجل أوسيمين البالغ من العمر 20 عامًا 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في الموسم الحالي مع ليل.



وأكدت صحيفة ناشيون سبورت النيجيرية أن آداء أوسيمين مع ليل جذب أنظار كبار أندية أوروبا على رأسها برشلونة وليفربول وكذلك ريال مدريد وأنه ربما يرحل في فترة الانتقالات الصيفية عن النادي الفرنسي.



وأشارت الصحيفة النيجيرية إلى أن أوسمين مازال في عقده الذي وقعه يونيو الماضي 5 سنوات اذلك بعد انتقاله إلى ليل مقابل 12 مليون يورو من شارليرواه البلجيكي بالإضافة إلى 3 ملايين يورو مكافآت.



وقال أوسمين في تصريحات في مقابلة مع صحيفة ناشيون سبورت النيجيرية :"مسرور للغاية باهتمام هذه الأندية العظيمة بضمي لكن في الوقت الحالي، أنا سعيد مع ليل وألعب بانتظام وهذا أحد أهم الأشياء بالنسبة للاعب".



وأضاف:"ريال مدريد ناد كبير، تغمرني السعادة عندما أعلم أنهم يهتمون بالتعاقد معي ولكن من المهم بالنسبة لي حتى أتمكن من التحسن والنمو تقديم كل شيء مع ليل".



واختتم أوسيمين تصريحاته قائلاً:"سعيد وأود الاستمرار هنا لفترة طويلة ولكن كل ما يريده النادي سأفعله، إنه ناد رائع ذو تاريخ عظيم، أشعر هنا أنني في منزلي".





- بوروسيا دورتموند يرفض التخلي عن هدف ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تمسك بروسيا دورتموند الألماني الشديد باستمرار نجمه الإنجليزي جادون سانشو في صفوفه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي يحظى به من كبار أندية أوروبا.



وأفادت شبكة سبورتس البريطانية بأن سانشو يعتبر من أهم اللاعبين في مركز الجناح في الدوريات الخمس الكبرى في الفترة الأخيرة وأنه جذب أنظار العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة.



وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن سانشو لا يمتلك أي شرط جزائي في عقده الحالي مع بروسيا دورتموند مما يمكنه الانتقال لأي نادي آخر مقابل مبلغ معين.



وأكدت الشبكة البريطانية أن النادي الألماني رفض فكرة التخلي عن سانشو في فترة انتقالات الشتوية الحالية لعدم توافر البديل المناسب لتعويض رحيله.



وألمحت الشبكة البريطانية أن فكرة بيع النجم الإنجليزي متاحة بشكل أكبر الصيف المقبل لصعوبة مقاومة بروسيا دورتموند للعروض الضخمة المتوقع تقديمها من أجل ضم النجم الشاب.



وذكرت الشبكة البريطانية أن سانشو البالغ من العمر 19 عامًا نجح في تسجيل 12 هدفاً وصنع 13 آخرين في 24 مباراة خاضها مع بروسيا دورتموند هذا الموسم.





- صدمة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

يترقب عشاق الكرة الإسبانية اليوم فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بمواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد سيفقد خدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي تعرض للإصابة في العضلة شبه الغشائية في ساقه اليسرى مما سيدفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق للاستعانة بخدمات لوكا يوفيتش أو فينيسيوس جونيور.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يعاني من العقم الهجومي منذ بداية الموسم الحالي لكن هذه الأزمة ستُصبح كبيرة أمام فالنسيا بسبب غياب كريم بنزيما الذي يُعتبر هداف الفريق في جميع البطولات برصيد 16 هدفاً.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما نجح في تسجيل 32% من أهداف ريال مدريد والبالغ عددها 50 هدفًا في الموسم الحالي مع العلم أن مباراة خيتافي شهدت إصابته بعد مشاركته في 2029 دقيقة أي بمعدل 90.17% من عدد الدقائق المتاحة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد أي لاعب يقترب من كريم بنزيما في قائمة هدافي الملكي، حيث أن صاحب المركز الثاني هو البرازيلي رودريجو جويس والذي سجل 6 أهداف ثم يليه سيرجيو راموس قائد الفريق الذي سجل 5 أهداف لذلك فإن غياب النجم الفرنسي سيُؤثر سلباً على الفريق الملكي.





- زيدان يُشيد بالسعودية كموقع لكأس السوبر الإسبانية

يصر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن ريال مدريد سعيد بالمغادرة في السعودية في الوقت الذي يستعدون لكأس السوبر الإسبانية المجددة المثيرة للجدل.



وجاء تغيير الشكل والقرار باستضافة النهائيات في جدة لانتقادات شديدة ، حيث أشارت بعض التقارير في إسبانيا إلى أن فالنسيا باعت 26 تذكرة فقط لمباراتها مع الفائزين بسباق سوبركوبا 10 مرات.



لكن زيدان ، مدرب مدريد ، يسعده أن يشارك في البطولة لأنه يهدف إلى إعادة قطعة من الفضيات إلى برنابيو.

وقال زيدان في مؤتمره الصحفي قبل المباراة "لم نأت إلى هنا لتعويض الأرقام ، إنها منافسة مهمة ونريد أن نقدم كل ما لدينا ، نحن نعلم أن الأمر سيكون صعباً ، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".



وأكد : "أنا سعيد لوجودي هنا لأنها منافسة مهمة ومنافسة أنا واللاعبون فيها نحن هنا للعب في كأس السوبر الإسبانية ، لقد تلقينا ترحيباً حاراً وسعداء بالترحيب الذي تلقناه في المملكة العربية السعودية.



وتابع: "نحن في الخارج لكننا نتكيف مع الأشياء. نحن نركز بشكل كامل على الدور نصف النهائي ، والذي هو بالنسبة لنا مثل نهائي كأس".





- خطوة واحدة تفصل الجوهرة البرازيلية من الانتقال لريال مدريد

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان اللاعب البرازيلي رينير جيسوس بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن سيواجه مشكلة كبيرة في اللعب للفريق الأول لأن رينير لا يملك جواز سفر أوروبي هذا الأمر الذي يضع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز في مأزق.



وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن نادي ريال مدريد الإسباني يمتلك بالفعل 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم ميليتاو وفينيسيوس ورودريجو وهو العدد المسموح به في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث واجه رودريجو إمكانية عدم تمثل الفريق الأول هذا الموسم، لولا حصول الأوروجوياني فيدي فالفيردي على جواز السفر الإسباني.



وكانت لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أجبرت نادي ريال مدريد الإسباني على ترك الياباني تاكيفوسا كوبو إلى ريال مايوركا على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات ومن المنتظر أن تستمر إعارة كوبو لكن هذه المرة إلى ريال سوسييداد، وسيمتلك وقتها 4 لاعبين في وجود رينير، وبالتالي سيكون عليه إيجاد حل لذلك المأزق.





- ريال مدريد يدخل سباق الحصول على نجم إنتر ميلان

كشفت شبكة توتو ميركاتو الإيطالية فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بعدما شهد مستواه تألقا وتطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.







لاوتارو مارتينيز يعد هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.



ودخول ريال مدريد في الصفقة سيزيد من المنافسة على اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، خاصة وأنه من أبرز مهاجمي أوروبا في الوقت الحالي.



ويملك مارتينيز شرطا جزائيا في عقده يبلغ 111 مليون يورو للأندية خارج الدوري الإيطالي.





- ريال مدريد يميل لمتديد عقد راموس

أشار البرنامج الشهير الشيرنتيجو الإسباني إلى أن إدارة ريال مدريد تميل لتمديد تعاقد راموس، لمدة عامين إضافيين.



وينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد في صيف عام 2021، وتسعى إدارة الفريق لتمديد تعاقده، لينتهي في صيف 2023.



وتريد إدارة ريال مدريد الإبقاء على المدافع المخضرم، حتي الإعتزال، لا سيما وأنه أحد أهم ركائز الفريق طيلة السنوات الماضية.



وإنضم راموس لريال مدريد في عام 2004 قادماً من فريق أشبيلية، وحصد طيلة مسيرته على 20 لقباً مع النادي الملكي، بواقع 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، والعديد من بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما حصد لقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، بالإضافة للقبي يورو 2008 و 2012.