"الدفاع التركية" تعلن مقتل أربعة جنود أتراك جراء تفجير سيارة بسوريا





أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "تم قتل أربعة جنود أتراك، جراء تفجير سيارة شمال شرقي سوريا".





هذا وكان الجنود الأتراك يقومون بدوريات عندما وقع الهجوم في المنطقة، التي سيطرت عليها القوات التركية بعد العملية الأخيرة ضد المقاتلين الأكراد العام الماضي، ولم تكشف الوزارة مزيداً من التفاصيل عن مكان الإنفجار أو الجهة المسؤولة عنه.





وشن الجنود الأتراك الذين يدعمون المقاتلين السوريين معارضين، هجوماً على وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر علم 2019.





وتقول أنقرة: إن تلك الوحدات "إرهابية" ومتفرعة من حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً ضد تركيا منذ عام 1984، وتدرج تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على القائمة السوداء.





وشنت تركيا في السابق عمليتين عسكريتين شمال سوريا، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في 2016، وضد وحدات حماية الشعب الكردية في 2018.



