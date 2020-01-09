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تامر أمين عن إيران وأمريكا: "كل اللي بيحصل ده بكش"

الخميس 09/يناير/2020 - 05:52 ص
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تامر أمين
تامر أمين
داليا الحسين
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علق الإعلامي تامر أمين، على الوضع السياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "كل اللي بيحصل ده بكش"، موضحا أن هناك أراء تشير إلى أن الضربة الإيرانية للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق مجرد تمثيلية هزلية بين البلدين.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء، إن هذا الرأي يقول أن العداء بين إيران وأمريكا تاريخي ولكن هناك تنسيق فيما بينهما و"مغازلة تحت التربيزه الأقدام ".

وأضاف الإعلامي، أن هناك حالة من الشد والجذب بين إيران وأمريكا طوال الوقت، وحالة من التلاسن، لافتًا إلى أن وتيرة التصعيد بدأت بعد مقتل قاسم سليماني، الذي يمثل بطل قومي في إيران، وهو أحد رموز الثورة الإيرانية في السبعينات رغم أن أمريكا صنفته إرهابي.

وتابع: "أمريكا تحارب إيران ولكن الشعب العراقي يدفع الثمن لأنه على أرضه"، لافتا إلى أن الشعب العراقي مازال يدقع فاتورة الغزو الأمريكي.
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الكلمات المفتاحية

ايران امريكا الضربة الايرانية

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