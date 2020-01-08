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بسبب فاتورة الكهرباء.. المخرج عمر زهران يعبر عن استياءه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:53 م
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عمر زهران
عمر زهران
لمياء علي
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أعرب الفنان والمخرج عمر زهران عن مدى صدمته من فاتورة الكهرباء التي قد تسلمها عن منزله المغلق منذ فترة طويلة، بقيمة 37 ألف جنية.

ونشر عمر زهران صورة الفاتورة وأرفقها بتعليق قائلًا: مش قادر اصدق، بيت مقفول ومش عايش فيه ، جايللي فاتورة الكهرباء بسبعه وتلاتين الف جنيه مصري اي والله العظيم.

وأضاف زهران: ٣٧الف جنيه مصري ..انا عمال افكر ليه بيحصل كده..الشقه مغلقه وغير مستعمله الا في النادر جدا.

جدير بالذكر أن عمر زهران شارك في فيلم استدعاء ولي عمرو وهو من بطولة حورية فرغلي، محمد عز، انتصار، صبري فواز، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري”.
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