"مستثمري البحر الأحمر": عرضنا استضافة حفل أفضل لاعب في العالم

علق كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، على حفل اختيار الأفضل في إفريقيا بالغردقة، قائلًا إنهم نظموا الحفل بالكامل، رغم أنه كان يوجد تردد في البداية؛ لأن مصر تنظم هذا الحدث لأول مرة.



وأضاف أبو علي، خلال تصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنهم عملوا على مدار الـ24 ساعة لمدة ثلاثة أشهر لتنظيم هذا الحدث، متابعًا: "بوجه الشكر لكل أبنائي إللي عملوا معانا لتنظيم الحفل".



ولفت إلى أنه عرض على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تستضيف مصر حفل اختيار أفضل لاعب في العالم، في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أنهم نظموا حفلًا أبهر العالم، ويعتبر هو الأضخم والأفضل بشهادة الجميع، مشددًا على أن مصر قادرة على تنظيم حفل اختيار أفضل لاعب في العالم.

