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مؤلف "بنات ثانوي" لـ"الفجر الفني": سعيد بالردود الإيجابية على الفيلم.. وهذا ردي على المنتقدين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:20 م
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أيمن سلامة
أيمن سلامة
حوار ولاء عبد الناصر
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كتب العديد من الأعمال الإذاعية والتليفزيونية والمسرحية من أبرزها مسلسل "ليالى"، قضية صفية، إمرأة فى ورطة"، وكانت أخر أعماله فيلم "بنات ثانوي" الذي استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً من العرض الخاص له وحقق إيرادات جيدة ونال إعجاب الكثير من الجمهور.

كان ل"الفجر الفني" حوار خاص مع السيناريست أيمن سلامة، تحدث فيه عن فيلمه الجديد "بنات ثانوي"، تعليقه على اقتباس فيلم "بنات ثانوي" من رواية بنات فى حكايات، رأيه فى الموسم السينمائي حالياً.

وإلى نص الحوار:


نهنئك على ردود الأفعال الإيجابية تجاه فيلم "بنات ثانوي"..هل توقعت هذه الردود بعد العرض الخاص للفيلم؟


كنت متوقع لأننا بنخاطب فئة عمرية محددة تمثل حوالي 65% من المجتمع المصري ومشاهدي السينما، وأنا سعيد جداً بهذه الردود من قبل الجمهور.


وما رسالة فيلم "بنات ثانوي"؟

ببساطة شديدة نحن نوجه رسالة إلى كل أسرة مصرية، أن تكون حريصة على أولادها وبناتها، وأن البنت المصرية فى خطر بسبب المحمول الذي تمتلكه، فهو كالقنبلة الموقوتة نتيجة الهوس ببرامج المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن نحرص على توجيه كل أسرة أن تأخذ حرصها تجاه بناتها وأولادهم لأنهم المستقبل.



وكيف تم ترشيح شخصيات عمل "بنات ثانوي"؟

جاء الترشيح بعد قراءة السيناريو والحوار مع المخرج محمود كامل والمنتج أحمد السبكي، وبعد القراءة رشحنا بعض الأسماء واتفقنا عليها والحمد لله كل الترشيحات كانت فى محلها.


وكيف كانت كواليس العمل؟

فى منتهي الرقي والجمال والحب بين البنات وكان هناك روح خفيفة فى العمل، وجميعا حزن بعد انتهاء تصوير الفيلم.


وهل تم تعديل من قبل الفنانين أو المخرج على السيناريو؟

عملنا بروفات كثيرة وأنا كتبت الأسكربت أكثر من مرة، وقعدنا مع بنات فى المرحلة الثانوية وسمعنا حكايات البنات، فالحكايات أخذت من الواقع.


وما تعليقك على أن "بنات ثانوي" مقتبس من رواية بنات فى حكايات؟

أنا لا أعرف هذه الرواية ولم أقرأها ولا اسمع عنها من قبل، وهل من المعقول أن أسرق فكرة زميلة، فكان من الأسهل أن اشتري هذه الرواية لو اعجبنا بها، ولا يوجد أي ضرر أن نكتب قصة الفيلم باسمها لو كانت روايتها كما تدعي، وهذا اتهام باطل ونحن شرفاء من هذا الإتهام، وفكرة فترة المراهقات تم تناولها فى فترة الخمسينات والستينيات فهي ليست فكرة جديدة ونحن تناولنا هذه الفكرة بالشكل المعاصر لها، فأنا من مؤلفي الدراما ولى اسم وتاريخ، كيف أخذ رواية أحد وانسبها لنفسي، وأنا أخذت الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يتجاوز تجاهي أو تجاه تاريخي الفني، وكلفت المحامي الخاص بي باتخاذ هذه الإجراءات.

وكيف تري المنافسة السينمائية هذا الموسم؟

المنافسة قوية جدا فهناك العديد من الأفلام مختلفة ومتنوعة وبها نجوم كبيرة، والحمد لله فيلم"بنات ثانوي" استطاع أن يجذب الجمهور ويلفت النظر من أول عرض له.

فى نهاية حديثنا ..وجه رسالة إلى الجمهور لحثه على مشاهدة فيلم "بنات ثانوي"؟

هذا الفيلم محترم ويحترم عقلية المشاهد ويناقش قضية مهمة فى مجتمعنا، وموجه إلى كل أسرة مصرية.
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